Mirá el nuevo look de Camila Homs en medio de su tercer embarazo

Camila Homs apostó por un estilo natural y fresco pensado para acompañar la dulce espera. ¡Mirá las fotos!

Camila Homs está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida, que se trata de la espera de su tercer hijo junto a José Sosa. En medio de esa etapa cargada de ilusión, decidió hacer un cambio sutil pero significativo en su imagen, que compartió con sus seguidores en Instagram.

La influencer apareció con reflejos suaves que iluminaban su rostro, un look pensado especialmente para embarazadas, con una técnica de bajo mantenimiento que le permite llegar impecable hasta enero, fecha estimada del parto.

“Trabajamos un destaque en contorno en tonos neutros, para seguir con la naturalidad y ya que está embarazada trabajamos una técnica de bajo mantenimiento para que llegue divina al parto en enero”, explicó su estilista al mostrar el resultado.

El nuevo look de Cami realzó su piel y su mirada. Según los expertos, este tipo de mechas iluminadoras favorece a todo tipo de rostros y funciona particularmente bien en primavera y verano, cuando contrasta con la piel bronceada.

Camila Homs ya venía aclarando su cabello progresivamente en los últimos años, buscando siempre un balance entre tendencia y naturalidad. Este último cambio consolidó esa transición, apostando por un estilo fresco y acorde a su etapa de vida.