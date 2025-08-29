Juliana Awada impactó con un look total black: mirá en donde

Juliana Awada eligió sastrería y cuero con flecos para brillar en la feria de arte contemporáneo. No te pierdas las fotos en la nota.

La apertura de arteba, la feria de arte contemporáneo más importante de la Argentina, no solo fue escenario de nuevas obras, galerías y propuestas culturales. Allí estuvo Juliana Awada quien, lejos de los colores estridentes, eligió el negro absoluto como base de su outfit.

Para su look llevó un blazer entallado, impecable en su corte, que se combinó con un top minimalista y una falda de cuero con flecos. Ese detalle, en apariencia sencillo, le dio al conjunto una energía contemporánea que equilibró la sobriedad del negro con un toque de audacia.

El total black se completó con botas altas en punta, también de cuero, un bolso bandolera discreto y un collar dorado de eslabones grandes. Una síntesis entre lo clásico y lo trendy sin perder esa naturalidad tan propia.

De hecho, no es la primera vez que Juliana convierte una prenda en protagonista. Su estilo siempre se ha definido por el minimalismo chic, pero también por esa habilidad de elegir un detalle diferenciador. En este caso, la falda de flecos lo fue todo y le dio el movimiento y la frescura justa.

No te pierdas las fotos del look de Juliana Awada: juliana-awada-2088360 Juliana Awada apostó al negro absoluto en arteba.