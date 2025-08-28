Flor Jazmín Peña se escapó a Creamfields UK y brilló con su look

La actriz y bailarina argentina Flor Jazmín Peña deslumbró en Manchester con su outfit para el festival de electrónica. No te pierdas las fotos.

En Daresbury, cerca de Manchester, se celebró una nueva edición del festival de música electrónica Creamfields UK. Entre los miles de asistentes, estuvo la presencia argentina de Flor Jazmín Peña, bailarina y pareja de Nicolás Occhiato, quien compartió su look festivalero en redes.

La artista apostó por un short de denim con strass, campera al tono y una musculosa blanca como base. Un mix simple pero cargado de brillo, perfecto para la ocasión. El look se completó con borcegos negros, medias blancas, anteojos oscuros y un collar.

En su cuenta de Instagram, Flor compartió varias fotos y un mensaje que resumió su emoción: “AMIGOS VINE A MANCHESTER A CUBRIR LA CREAMFIELDS QUEEEEEEE”. Con mayúsculas y un entusiasmo desbordante, que dejó bastante en claro que la experiencia la superaba.

“Ustedes saben que yo no formo parte de esta movida, pero LA MANIJA ESTÁ SIENDO TOTAL”, agregó en otra publicación, revelando que incluso sin ser tanto de la escena electrónica, había encontrado en el festival una energía que le encantó.

No te pierdas las fotos del look de Flor Jazmín Peña: el-look-de-flor-jazmin-pena-para-la-creamfields-denim-y-strass-en-manchester-creditos-instagram-florjazminpe-J4Z2MAZINBCLJINR6T7KA2SCUI El look de Flor Jazmín Peña en Creamfields. Instagram: florjazminpe