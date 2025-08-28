Lali Espósito se vistió como Luck Ra en La Voz Argentina y revolucionó la gala

Lali Espósito sorprendió con un look idéntico al del cordobés en los Playoffs. ¡No te pierdas las fotos en la nota!

Lali Espósito, jurado estrella del reality musical de Telefe, apareció en la tercera gala de los Playoffs convertida en una suerte de “doble” de Luck Ra, colega cordobés que este año debutó en la silla roja. Con peluca azul y un atuendo de jean repleto de brillos, la cantante provocó risas, aplausos y se llevó un nuevo apodo.

La escena arrancó cuando Nicolás Occhiato, conductor del ciclo, la presentó al ritmo de la BZRP Music Sessions #61. “¡Bienvenida Lali!”, anunció divertido, dejando en evidencia que su look nada tenía que ver con lo habitual. La jurado desfiló hasta su silla con paso firme, mostrando un conjunto que replicaba el estilo del cordobés, con denim brillante y una melena azul eléctrico para nada sutil.

“Lo hice en honor a mi ‘Primo’. Esto es para vos”, lanzó Lali al dirigirse directamente a su compañero. La respuesta inmediata del estudio fue una mezcla de risas y aplausos, sobre todo cuando agregó: “Soy más parecida a la marioneta que trajo que a él”.

La reacción de Juan Facundo Almenara Ordóñez, verdadero nombre de Luck Ra, fue inmediata. Primero se quedó sorprendido, luego no pudo contener la risa y terminó celebrando el gesto con entusiasmo. Nicolás Occhiato no tardó en presentarla como “Luckrita”.

“Está mortalazo, ¿te gustó?”, insistió Lali con tonada cordobesa. Más tarde, el propio Luck Ra compartió en sus redes fotos junto a su “prima favorita”, como decidió llamarla siguiendo el chiste.