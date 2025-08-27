¿Lali Espósito y Pedro Rosemblat se casan? Las pruebas indicarían que todo está en marcha

Este miércoles estallaron las redes con la bomba que tiró la hermana de Lali Espósito en el programa de streaming Patria y familia (Luzu TV), sobre la posibilidad de que se case con su novio, Pedro Rosemblat .

A esto se sumó que el atelier Iara Alta costura, compartió recientemente una publicación en la que se ve a Lali posando junto a Mario Vidal, y en el fondo se ve claramente un vestido de novia colgando de una percha fuera del perchero. En el posteo de la prestigiosa marca de moda argentina expresaron: “No puedo contar nada pero @lali pasó por el Atelier".

Anita Espósito dijo en el streaming, mientras hablaban de la boda de Taylor Swift, que en X comparaban a la mencionada artista y su futuro marido con Lali y Pedro. “¿Será? ¿Se vendrá otro casorio en la farándula?” deslizó la comunicadora mientras desataba la sorpresa en su equipo y la inminente reacción en redes sociales.

Recientemente una ola de periodistas interceptaron a Lali a la salida del teatro luego de ver el espectáculo protagonizado por Moria Casán, allí le consultaron: “¿Piensan en casarse con Pedro Rosemblat?“. Con absoluta sorpresa y fiel a su estilo directo, la estrella pop respondió: ”Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento“. Luego explicó: “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”.

Aún Lali no se ha expresado en redes sociales luego de este revuelo que se generó con un nuevo rumor de casamiento, que por tratarse de su hermana la que arrojó el proyectil mediático, podría tratarse de algo más que una especulación.