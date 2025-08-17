El increíble parecido físico de Demi Lovato y Lali Espósito que hizo estallar las redes: la foto que lo afirma

Luego de que circulara la comparación en las diversas plataformas, los usuarios quedaron boquiabiertos por la similitud entre las artistas: los detalles.

Es de público conocimiento que Demi Lovato ha logrado una transformación física y mental. Con el paso del tiempo, la artista ha compartido en redes su vida y los fanáticos son testigos de los cambios que atañan a la cantante a lo largo de los últimos años.

Aunque dicha metamorfosis la ha llevado a una comparación con nada más y nada menos que Lali Espósito. Las fotos hablan por si solas y los usuarios de las diversas redes sociales no salen de su asombro.

Entre tantos consumidores de la plataforma, uno de ellos destacó el asombroso parecido físico de la artista pop argentina con la estadounidense: "Cuando no sabes si ir a cantar con Joe Jonas o ir a atender al demonio". Acto seguido, el usuario @fabri_hernandez posteó una fotografía de la ex Disney que no pasó desapercibida.

Inmediatamente, la foto cosechó casi 50 mil me gustas y un sin número de comentarios, muchos de ellos no dejaron pasar el humor para la situación: "No me convence este look de Lali para La Voz", "Si se parecen jajaja", "Cada vez que aparecen fotos así estoy 5 segundos adivinando si es Lali o Demi", "No tiene sentido lo idénticas que están".

Demi Lovato y un reencuentro inesperado Más de 80 mil personas fueron testigo de recuerdos nostálgicos el sábado 10 de agosto en el MetLife Stadium, cuando Demi Lovato subió sorpresivamente al escenario durante el show inaugural de la gira JONAS20: Greetings from Your Hometown Tour. Lo que parecía una noche más del esperado tour aniversario de los Jonas Brothers terminó siendo un evento histórico para los fans de Camp Rock.