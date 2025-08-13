Preocupación por Lali Espósito: las graves amenazas de muerte que circularon en redes y encendieron alarmas

Ocurrió en X, una cuenta fan reportó lo ocurrido y generó una ola de comentarios al respecto.

Lali Espósito se ha consolidado como una artista que representa el pop y la comunidad LGBT no solo en el país, sino en el mundo. Su nombre cobró relevancia en cierta parte de la sociedad por sus desacuerdos con Javier Milei y lo expuesto ha generado ciertas conductas preocupantes y mensajes de odio hacia su persona.

Recientemente, entre las cuentas fan que existen, una de ellas realizó una grave denuncia que llegó a muchos rincones de la web. En la misma, el usuario de nombre INFO LALI, expuso los diversos mensajes que le llegan a su bandeja de Instagram. Un hecho que despertó la furia de seguidores.

Las expresiones que escandalizaron la red social GyBZF2DXMAAw4uq Los mensajes difundidos. Créditos: X / laiinfooficial "Los mensajes que llegan a mí cuenta, no quiero imaginar a ella", escribió como pie para darle paso a una captura de pantalla que muestra expresiones con alto nivel de odio y preocupantes.

"Tremenda prostituta saliste hija de put* k de mierd*", se lee en uno de los mensajes, mientras que en otro expresa: "Querés aparecer en una bolsa de plástico putit*?". El posteo no tardó en recolectar indignación, con 260 mil visualizaciones y 21 mil me gustas, los usuarios hablaron.