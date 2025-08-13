Preocupación por Lali Espósito: las graves amenazas de muerte que circularon en redes y encendieron alarmas
Ocurrió en X, una cuenta fan reportó lo ocurrido y generó una ola de comentarios al respecto.
Lali Espósito se ha consolidado como una artista que representa el pop y la comunidad LGBT no solo en el país, sino en el mundo. Su nombre cobró relevancia en cierta parte de la sociedad por sus desacuerdos con Javier Milei y lo expuesto ha generado ciertas conductas preocupantes y mensajes de odio hacia su persona.
Recientemente, entre las cuentas fan que existen, una de ellas realizó una grave denuncia que llegó a muchos rincones de la web. En la misma, el usuario de nombre INFO LALI, expuso los diversos mensajes que le llegan a su bandeja de Instagram. Un hecho que despertó la furia de seguidores.
Las expresiones que escandalizaron la red social
"Los mensajes que llegan a mí cuenta, no quiero imaginar a ella", escribió como pie para darle paso a una captura de pantalla que muestra expresiones con alto nivel de odio y preocupantes.
"Tremenda prostituta saliste hija de put* k de mierd*", se lee en uno de los mensajes, mientras que en otro expresa: "Querés aparecer en una bolsa de plástico putit*?". El posteo no tardó en recolectar indignación, con 260 mil visualizaciones y 21 mil me gustas, los usuarios hablaron.
"Denunciale la cuenta", "Pasá la información de la cuenta así la denunciamos todos", "Por Dios. Que alguien haga algo, son insoportables los libertarios", "La verdad es que tengo miedo que Lali en algún momento caiga en depresión como pasó con Tini por los hates", escribieron algunos, denotando la seriedad de la situación.