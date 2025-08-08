Lali Espósito protagonizó un tenso momento en La Voz Argentina tras una lapidaria devolución a 3 participantes

En una instancia desafiante del famoso reality de Telefe, Lali Espósito generó un incómodo clima al exponer su contundente decisión y sus filosos fundamentos.

La cantante pop y coach del exitoso ciclo de canto de Telefe no dudó en exponer una dura crítica dirigida a las concursantes.

Durante una reciente emisión del talent show de Telefe, la cantante y coach Lali Espósito tomó una decisión controvertida al dejar fuera de su equipo a las concursantes Malena Bon, Belén Muñoz y Mía Martins. El momento se volvió incómodo cuando la artista les advirtió que no subestimen el tema que interpretaron, mientras que Ale Sergi, de Miranda, criticó que su presentación solo funcionaría bien para TikTok.

El trío se había enfrentado en una batalla musical con el tema Contigo de Karol G y Tiësto, pero no convenció a los jurados de La Voz Argentina. Sergi fue el primero en opinar: “ Hicieron un buen grupo entre las tres, pero no sentimos que ninguna, desde lo individual, haga algo fabuloso”. Además, cuestionó la falta de sincronía: “Hubo momentos en que no estuvieron tan juntos del todo”, remarcando que esperaba más impacto.

Frente a las observaciones, las participantes defendieron su desempeño. El dúo M&B admitió: “Es difícil. Puede ser que hubo poco ensayo”, mientras que Martins reconoció las limitaciones del tema: “No es una canción que me permitiera explotar mi voz”. Sin embargo, Sergi rebatió: “Las canciones de pop requieren provocar alegría con simplicidad, y eso no se logró”.

La contundente devolución de Lali Espósito en La Voz Argentina Lali Espósito causó un tenso momento en La Voz Argentina Lali Espósito causó un tenso momento en La Voz Argentina. Video: La Voz Argentina (Telefe) Como mentora, Espósito no dejó pasar las justificaciones. “No hay excusas —afirmó—. Subestimar un tema por no conocerlo es un error”. Aunque destacó el esfuerzo de Martins por salir de su zona de confort, fue contundente: “Ninguna se lució. Retrocedieron desde su audición”. Su decisión final fue eliminar a las tres, exigiendo mayor compromiso: “Deben tener hambre de seguir”.