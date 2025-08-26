La China Suárez en Estambul: el look con el que visitó la mezquita más grande de Asia

La China Suárez compartió imágenes de su recorrido por la mezquita Çamlca en Turquía. Mira el outfit que eligió.

Desde Turquía, la China Suárez mantiene atenta a sus más de 7 millones de seguidores de cada paso que da. En esta ocasión, compartió su visita a la mezquita Çamlca, considerada la más grande de Asia.

En las fotos que compartió en su feed, puede verse su recorrido tanto por el patio exterior como por el interior del templo, con una actitud contemplativa y respetuosa. Además, la elección de su outfit fue alabada por muchos comentarios.

shutterstock_2020591898 La China Suárez eligió un vestido largo y un velo blanco para recorrer la mezquita Çamlca, respetando la tradición islámica con estilo propio. Foto: @sangrejaponesa La elección del look de la China Suárez Para la ocasión, eligió un vestido largo de mangas largas con estampado acuarelado en tonos verdes, celestes y marrones, diseñado por Natalia Antolín. El corte debajo del busto y la falda amplia estilizan la silueta y aportan fluidez al conjunto. Para cumplir con el protocolo del lugar, se cubrió el cabello con un velo blanco sencillo, como indica la tradición islámica para las mujeres visitantes. Completó el look con zapatillas negras de plataforma, que le dieron un toque urbano.

El maquillaje fue natural: piel luminosa, cejas definidas y labios en tono rosa cremoso. En redes, el posteo superó los 150 mil likes y recibió comentarios como “una reina”, “qué diosa” y “hermosa”. Mauro Icardi también reaccionó con un “Hermosa”, sumando al impacto emocional de la publicación.