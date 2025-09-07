Flor de la V impuso un look y arrasó en Instagram: conocelo

Flor de la V se lució con un mix de denim, shorts pastel y accesorios chic que conquistó las redes. No te pierdas las fotos.

Qué es el layering y cómo lo usó Flor de la V en la playa.

Desde las arenas blancas de Tailandia, Flor de la V mostró un look en donde el layering de collares fue mucho más que un simple recurso, sino que se convirtió en el protagonista absoluto. El outfit base fue fresco y veraniego, con una camisa denim tie-dye anudada en la cintura, shorts rosa pastel con textura suave y una cartera de rafia con un muñeco celeste.

Para la ocasión, Flor apostó por la técnica del layering que trata de la superposición de piezas de distintos largos, colores y estilos, lo que que crea un efecto chic y con mucha personalidad. En su cuello se sumaron cadenas doradas, cuentas verdes, charms en forma de corazón, medallones brillantes y conchas marinas. Una mezcla heterogénea, pero que funcionó como sello distintivo de su propuesta.

El layering no es nuevo, pero sí se reinventó, puesto que ya no se trata de elegir un solo collar impactante, sino de crear armonía entre piezas diversas. Esta técnica irrumpe una vez más como una de las más fuertes del verano, aplicable tanto a un look de playa como a un outfit urbano o incluso nocturno.

El layering, además, refleja una búsqueda de autenticidad. Al combinar piezas aparentemente inconexas, cada persona logra un mix único, y en el caso de Flor de la V, esa combinación resultó ser muy alegre y femenina bajo el sol tailandés.

Flor de la V anticipó la tendencia más fuerte del verano. Instagram: flordelave