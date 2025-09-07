Luna llena: cómo y cuándo ver el plenilunio de septiembre 2025

El 7 de septiembre la Luna se muestra en su fase completa y coincidirá con un eclipse visible en gran parte del mundo.

El calendario lunar de septiembre de 2025 marca un evento especial: la Luna llena, prevista para el domingo 7 de septiembre. Según el portal Date and Time, en Argentina será visible desde las 18.45, horario en que saldrá, y permanecerá en el cielo hasta las 7.26 del lunes.

La Luna pasa por distintas fases cada 28 días aproximadamente, como resultado de su posición relativa respecto a la Tierra y al Sol. Este ciclo no se ajusta exactamente al calendario convencional, por lo que las fechas varían mes a mes. El plenilunio, momento en que el satélite natural se observa en su totalidad, ha despertado interés a lo largo de la historia, no solo por su valor astronómico, sino también por las creencias y simbolismos que lo rodean.

luna llena cerro arco.jpg

La luna llena de septiembre En septiembre, el plenilunio coincidirá con un eclipse lunar total, fenómeno que ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna se alinean, proyectando una sombra sobre el satélite. Durante este proceso, la superficie lunar adquiere un tono rojizo, lo que popularmente se denomina “Luna de sangre”. En esta ocasión, será visible desde Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda.