¿Qué hamburguesería ganó el Mundial de la Hamburguesa en Mendoza?

Más de 15.000 personas se acercaron este fin de semana al predio de la Nave Cultural para vivir la segunda edición del Mundial de la Hamburguesa . La competencia reunió a 16 puestos que buscaban quedarse con el título a la mejor cheeseburger mendocina. Durante la jornada, cada propuesta fue evaluada mientras el público recorría los stands y probaba distintas hamburguesas .

Además del concurso principal, vecinos, turistas y fanáticos de las burgers participaron de una jornada con comida, música, juegos y sorteos. La expectativa fue creciendo a medida que la competencia avanzaba hacia las instancias finales.

El certamen comenzó con distintas rondas hasta llegar a las semifinales, donde se definieron los finalistas. En el primer duelo se enfrentaron Pez de Montaña y Roux Street, y fue este último quien logró avanzar.

En la segunda semifinal compitieron Burgery y Peak. Tras la evaluación del jurado, Burgery fue el elegido para pasar a la instancia final y enfrentarse a Roux Street.

La definición se realizó en el escenario principal frente al público. Los cocineros Martín y Ralf tuvieron ocho minutos para preparar sus hamburguesas en vivo, ante la expectante mirada del público.

La definición a cargo del jurado internacional

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La degustación final estuvo a cargo de un jurado especializado que analizó cada detalle de las hamburguesas. Entre sus integrantes se destacó una chef mexicana, capacitadora de Simplot para México y América Latina, que aportó una mirada internacional a la evaluación.

Después de deliberar y explicar el proceso de análisis, el jurado anunció el resultado. Según explicaron, la decisión fue muy ajustada debido al alto nivel que mostraron los finalistas.

Finalmente, la hamburguesa elegida como la mejor cheeseburger de Mendoza fue la de Roux Street, de San Rafael, que se impuso por decisión unánime del jurado.

Premios y reconocimiento

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El equipo ganador recibió la copa del Mundial de la Hamburguesa 2026 con su nombre grabado, un delantal con la frase “Yo cocino la mejor hamburguesa” y 2,5 millones de pesos en productos Simplot.

El segundo puesto quedó para Burgery, que recibió una placa de reconocimiento y 1,5 millones de pesos en productos. Además, fue el puesto que más hamburguesas vendió durante todo el evento.

Por su parte, el premio a la hamburguesa favorita del público fue para Pez de Montaña, elegido por los asistentes mediante votación y distinguido con 500 mil pesos en productos.

Tras recibir el premio, Martín Roux expresó su emoción frente al público: “La verdad que gracias al jurado, gracias a la gente por haber venido y a la Municipalidad por la organización. Estoy lleno de alegría. Hago esto desde hace cuatro años todos los días, vivo de esto. Me esfuerzo por mi trabajo todos los días, así que este premio seguramente me va a ayudar a seguir creciendo”, relató con emoción el ganador del concurso.