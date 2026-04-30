Quién es la mendocina que deslumbró con su look en la premiere de El Diablo viste a la moda 2

Con un espectacular 'look' rojo, esta mendocina impactó en la noche más fashion del año, dejando boquiabierto incluso a Gino Bogani. Descubrí quién fue.

La avant premiere de El diablo viste a la moda 2 se llevó a cabo en el Malba de Buenos Aires. Fue allí donde la mendocina Elina Costantini, esposa del empresario Eduardo Costantini, obnubiló con su look a famosos, diseñadores y fotógrafos incluso compitiendo con el color de la alfombra.

como anfitriona del evento y mente detrás de la "Gala Couture", buscó fusionar moda, arte y cine en una misma narrativa, y deslumbró con un estilismo de impacto.

Lució un vestido largo de alta costura en satén rojo, con un diseño de silueta sirena que se aferraba al cuerpo como una segunda piel moldeada exclusivamente para ella, un cuello tipo barco que le enmarcó los hombros, y una leve estructura con pequeños volados en la parte superior. Mientras, la falda contó con una caída impecable y un brillo satinado que incorporaba una importante abertura lateral, completando todo con stilettos negros de punta fina.

En cuanto a los accesorios, llevó una pulsera y un anillo con brillo tipo diamante, unos pequeños pendientes en tono rojo que lograron un efecto armónico, y un beauty look con el cabello peinado con ondas laterales al estilo Hollywood, dejando un lado despejado para acentuar sus facciones, con los labios en un rojo intenso a tono con el vestido.

El vestido de satén rojo era, sin lugar a dudas, una elección que dividía aguas desde el primer vistazo porque llevar un tono tan intenso en una noche donde todos los invitados compiten por atención es un riesgo que pocas se animan a correr y que solo funciona si quien lo porta tiene la seguridad de saber que la silueta hará el trabajo de contener el exceso de color por sí sola. En el caso de Elina, la silueta sirena cumplió a la perfección esa función, transformando lo que podría haber sido un grito desaforado en una expresión de madurez estilística.