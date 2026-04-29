¿En topless? El impactante look de Wanda Nada que dejó a todos con la boca abierta

Un revelador posteo de Wanda Nara con un estilo que generó una ola de reacciones online. ¡No te pierdas las fotos de su look!

Tras su ausencia en los Martín Fierro de la Moda, Wanda Nara eligió Instagram como escenario para su regreso, y lo hizo con una puesta en escena cuidadosamente armada que funcionó como campaña de su marca beauty.

Sentada en un sillón blanco, rodeada de equipos fotográficos que dejaban ver el detrás de escena, Wanda lució un aparente topless, resuelto con un diario en las manos para evitar la censura. La publicación impresa llevaba sus propios retratos, generando un juego de miradas que multiplicó el impacto de la imagen.

El styling constó de un jean celeste de corte recto firmado por Balenciaga que funcionó como la única prenda visible, anclando el look en un terreno más tangible. Descalza, Wanda dejó que los accesorios presentes tomaran el protagonismo, entre ellos un pañuelo animal print de leopardo anudado en la cabeza.

Los anteojos de sol negros de Dolce & Gabbana completaron el aire de diva, jugando con la idea de ocultar y revelar, de protegerse de las miradas al mismo tiempo que se exponía. El pelo lo llevó suelto y lacio, peinado con raya al costado, lo cual le dio volumen y movimiento a una imagen que, de otro modo, podría haber resultado demasiado estática.