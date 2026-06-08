Wanda Nara rompió el silencio tras la información que salió a la luz sobre su casa en Italia: el posteo

En Infama compartieron la información de que Wanda Nara había puesto en venta su casa en Lago Di Como, uno de los lugares más privilegiados del norte de Italia. Fue Santiago Sposato quien reveló los detalles y ella decidió romper el silencio.

El periodista confirmó que "está medio abandonada esta casa y además tiene una deuda grande de tasa municipal. O sea, dejaron de pagar los impuestos de la casa, así que la vende con deuda".

También aclaró que el precio total para adquirirla es de 8 millones de euros. La mansión cuenta con un total de 8 habitaciones, cuatro baños y un amplio garage con lugar para tres vehículos.

En Infama afirmaron que Wanda Nara puso en venta su casa en Italia

Afirman que Wanda Nara puso en venta su casa en Italia

Sin embargo ella decidió romper el silencio en las redes sociales tras la revolución que generó la información que compartieron en el programa de canal América. La empresaria copartió una publicación tajante para desmentir la venta: "Fake!!".

Wanda Nara desmintió la supuesta venta con un tajante posteo

Captura de pantalla 2026-06-08 074416 Wanda Nara desmintió la venta de su casa en Italia. Foto: X / @wanditanara.

En su cuenta de Instagram y durante el 2025, Wanda compartió un carrusel de imágenes de la mencionada vivienda. A las fotos las acompañó con una frase que deja ver lo que significa ese lugar para ella: "Mi lugar de paz, mi casa de campo".