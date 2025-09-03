Emilia Attias deslumbró con un look total black de encaje y escote profundo

No te pierdas las fotos y detalles del look total black de Emilia Attias que conquistó a todos sus fans.

Emilia Attias se llevó todas las miradas con un look total black, cargado de sensualidad y encaje, el cual compartió en Instagram antes de asistir como invitada al programa de Mario Pergolini.

La publicación mostró a Emilia con un top negro de encaje con transparencias y un escote pronunciado, acompañado por una falda larga al tono que le dio sobriedad al conjunto. Como accesorios, sumó diferentes tamaños de cadenas doradas al rededor del cuello. “Solcito en la cara antes de irme a Otro día perdido. Esta noche para ustedes”, escribió la actriz en el epígrafe. El mensaje sencillo contrastó con la fuerza del look.

La foto reveló también la naturalidad de Emilia, al mostrarse sin poses impostadas, simplemente disfrutando del sol y jugando con el lente. Esa frescura fue la que la acompañó desde sus primeros pasos en la televisión hasta sus incursiones en la moda, y sigue presente más que nunca.

Su vínculo con la estética total black ya forma parte de una narrativa personal donde los contrastes son importantes, siempre jugando con la transparencias y el encaje, así como con la sobriedad y el atrevimiento. ¡Una diosa total!

El outfit negro con transparencias de Emilia Attias. Instagram: emilia_att