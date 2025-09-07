Jésica Cirio reapareció en redes con un look deportivo íntimo

Jésica Cirio volvió a las redes después de su separación y mostró un costado íntimo. No te pierdas la foto en la nota.

Después de varios meses en silencio, Jésica Cirio volvió a aparecer en sus redes sociales. Su regreso no fue con un evento, sino con una imagen íntima desde su propia casa. En ella, la modelo posó con un conjunto deportivo en tonos tierra y sus tres perritos en el regazo, en una escena relajada.

La foto mostró a Jésica en un sillón, con una taza en la mano, apenas maquillada y con el cabello recogido en un rodete improvisado. Estaba casual, lejos del brillo televisivo, pero igual de impecable.

El look que eligió fue un top deportivo nude con escote y breteles finos, combinado con un pantalón suelto en tono chocolate claro. Para completar, sumó pulseras, anillos y dos collares con dijes. La sobriedad de los colores y la comodidad de las prendas fueron aquellos detalles que marcaron la diferencia.

Sus seguidores valoraron la naturalidad, sobre todo después de que ella decidiera alejarse de la exposición mediática tras su separación de Elías Piccirillo. La propia Cirio había confesado en televisión: “Estoy mal, lógicamente no estoy bien. Fue todo muy duro. Me refugio en mi familia, la poquita que tengo, mis amigos de toda la vida. Estoy trabajando, no exponiéndome”.