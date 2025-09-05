Peter Lanzani sorprendió con un drástico cambio de look

Peter Lanzani impactó con su cambio de estilo en el reestreno de El Emperador Gynt, y explicó las razones. ¡Mirá!

Peter Lanzani se mostró irreconocible y generó un auténtico revuelo entre sus seguidores. El actor, que en los últimos años había adoptado una imagen con melena larga y barba tupida, apareció con un corte de pelo bien corto y una barba mucho más prolija. El contraste fue tan marcado que incluso quienes lo siguen de cerca en redes sociales necesitaron una segunda mirada para reconocerlo.

El cambio respondió a su nuevo desafío profesional: el reestreno de El Emperador Gynt, una obra teatral en la que interpreta a nada menos que 14 personajes diferentes. Para esa exigencia, necesitaba una imagen más versátil, más neutra y cómoda para moverse entre registros escénicos. El look más corto y ordenado le permitió, justamente, encontrar esa plasticidad que le demandaba el proyecto.

El público lo vio en el escenario y también en las imágenes que él mismo compartió en sus redes, donde mostró con entusiasmo cómo vivió esta nueva etapa del montaje teatral. Muchos recordaron que Lanzani ya había usado un estilo similar en producciones como Un gallo para Esculapio, donde su apariencia más austera le jugó a favor en términos de interpretación.

Pero detrás del corte también había una historia de desgaste. En entrevistas anteriores, el actor había admitido que recibió numerosas críticas por su look de pelo largo y barba espesa. “Me han tildado de todo: sucio, linyera, zurdo asqueroso o facho de derecha. Hiere. Somos, por sobre todas las cosas, seres sensibles. Las balas pasan, claro que duele”, había dicho, dejando en claro cuánto lo afectaban esos comentarios.

En esa misma línea, reflexionó sobre la superficialidad con que muchas veces se juzga a los artistas: “Claro que duele, a nadie le gusta. Más si no conocés a esa otra persona. A través de 140 caracteres es muy fácil hablar de otra persona”. Con esas palabras, Peter Lanzani dejó ver cómo, más allá de la moda o la imagen, estaba en juego la sensibilidad de quienes, como él, viven expuestos.