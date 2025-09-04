Presenta:

Estilo

|

Evangelina Anderson

Evangelina Anderson impactó con un look tipo lencería negra

Evangelina Anderson apostó al negro absoluto y conquistó con un vestido lencero. Todos los detalles en la nota.

MDZ Estilo

Evangelina Anderson brilló con un look total black de impacto.

Evangelina Anderson brilló con un look total black de impacto.

En el back de una nueva campaña de zapatos, la modelo y panelista de Los 8 escalones, Evangelina Anderson, compartió un look total black. El vestido elegido fue un clásico lencero negro, de breteles finos y encaje en el escote. El corte era recto y fluido lo que le dio movimiento y frescura, al tiempo que resaltó su silueta.

Para acompañar, Evangelina llevó botas negras de caña media y suela ancha con hebillas decorativas, un detalle que llevó el look hacia lo urbano y lo canchero, contrastando con la delicadeza del encaje.

Te Podría Interesar

Los accesorios fueron mínimos, y se trató de unas pulseras plateadas y un collar delicado que apenas se asomaba entre el escote. Una decisión acertada para dejar que la prenda hablara por sí sola.

El beauty look siguió la misma lógica, y lució el cabello recogido en cola baja, raya al medio y con un maquillaje que resaltó los rasgos, sobre todo los ojos con delineado y un sombreado tipo smokey.

No te pierdas las fotos del look de Evangelina Anderson:

evangelina-anderson
El vestido lencero de Evangelina Anderson.

El vestido lencero de Evangelina Anderson.

evangelina-anderson-2
Vestido lencero, botas urbanas y accesorios sutiles.

Vestido lencero, botas urbanas y accesorios sutiles.

Archivado en

Notas Relacionadas