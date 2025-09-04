Evangelina Anderson impactó con un look tipo lencería negra

Evangelina Anderson apostó al negro absoluto y conquistó con un vestido lencero. Todos los detalles en la nota.

En el back de una nueva campaña de zapatos, la modelo y panelista de Los 8 escalones, Evangelina Anderson, compartió un look total black. El vestido elegido fue un clásico lencero negro, de breteles finos y encaje en el escote. El corte era recto y fluido lo que le dio movimiento y frescura, al tiempo que resaltó su silueta.

Para acompañar, Evangelina llevó botas negras de caña media y suela ancha con hebillas decorativas, un detalle que llevó el look hacia lo urbano y lo canchero, contrastando con la delicadeza del encaje.

Los accesorios fueron mínimos, y se trató de unas pulseras plateadas y un collar delicado que apenas se asomaba entre el escote. Una decisión acertada para dejar que la prenda hablara por sí sola.

El beauty look siguió la misma lógica, y lució el cabello recogido en cola baja, raya al medio y con un maquillaje que resaltó los rasgos, sobre todo los ojos con delineado y un sombreado tipo smokey.

No te pierdas las fotos del look de Evangelina Anderson: evangelina-anderson El vestido lencero de Evangelina Anderson.