Juliana Awada y un accesorio diferente para su look deportivo

La ex Primera Dama, Juliana Awada, lució un conjunto con chaleco verde y un accesorio innovador que unió moda y deporte. ¡Mirá!

Juliana Awada tuvo una jornada de tenis al aire libre, y compartió en redes su look sporty con un accesorio que despertó el interés inmediato de los fashionistas, y que se trató de un bolso twin case que fusionó a la perfección los conceptos de elegancia y funcionalidad.

A diferencia de quienes buscan imponerse a través del impacto, Juliana consolidó una marca personal basada en la sobriedad, la comodidad y, sobre todo, la sofisticación relajada. Por eso, verla con este tipo de bolso no sorprendió, pero sí nos dio a entender una vez más que sabe lucir lo más top de la moda incluso en los escenarios más casuales.

El bolso twin case está pensado específicamente para quienes practican deportes como el tenis. Fabricado en cuero y con un diseño deportivo, tiene un detalle circular que lo distingue. Lo más interesante es su doble funcionalidad, porque además del bolso en sí, cuenta con un estuche extra desmontable para guardar la raqueta.

El look elegido para acompañarlo fue un conjunto negro, con un chaleco verde militar y una gorra. La combinación era simple, pero efectiva puesto a que el negro le dio la base, el verde sumó energía, y los accesorios complementaron con sutileza.

No te pierdas las fotos del look de Juliana Awada: juliana-awada-2090821 Con estuche para raqueta y estética sporty-chic, el accesorio se convirtió en protagonista de su jornada de tenis. Instagram: juliana.awada