Messi, De Paul, Paredes y más: mirá los looks fashion y carísimos de la Selección

La llegada de la Selección Argentina a Ezeiza siempre resulta un tipo de pasarela donde los jugadores muestran su estilo personal. Esta vez no fue la excepción: Lionel Messi , Leandro Paredes, Julián Álvarez, Rodrigo de Paul, Thiago Almada y Julio Soler deslumbraron apenas arrivaron.

Lionel llegó al país tras la derrota del Inter Miami en la Leagues Cup y se sumó de inmediato al plantel de Lionel Scaloni para entrenar de cara a la doble fecha FIFA frente a Venezuela y Ecuador. En Ezeiza, su look habló de sobriedad pero con un detalle imposible de pasar por alto. Llevaba un bolso Hermés Cargo HAC Birkin 40 de altísima gama, en versión bicolor, lanzado como parte de la colección 2021 y que fue concebido como un guiño a la tradición ecuestre de la maison, con el ADN del diseño Haut à Courroies pero revisitado de manera moderna.

Lionel se mostró vestido íntegramente de negro, con un conjunto relajado y zapatillas Adidas, dando a entender que su impronta se basa en la simpleza elevada por accesorios cuidadosamente elegidos. Además, como gesto hacia los hinchas, firmó autógrafos en el aeropuerto.

Leandro Paredes, por su parte, eligió un buzo oversized en tono neutro, remera blanca por debajo y un jean oscuro intervenido con logos en contraste. Para completar, se inclinó por unas zapatillas blancas, ese calzado comodín que va con casi todo. No obstante, lo que captó toda la atención fue su bolso Hermès negro, al que decidió sumarle un colgante de Labubu, el famoso muñeco de la marca Pop Mart que se convirtió en objeto de culto entre coleccionistas.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.21.50 (1) Leandro Paredes. Los estilos que marcaron la llegada de la Selección a Buenos Aires.

De Paul, siempre fashion

Rodrigo de Paul apostó fuerte al total look deportivo. Llevó un conjunto negro de Adidas con las clásicas tiras blancas, gorra hacia atrás y una sonrisa cómplice. Lo más llamativo fue su bolso Louis Vuitton, una pieza con estampa multicolor, que contrastó con el negro predominante de su outfit.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.21.51 (1) Rodrigo de Paul. La Selección Argentina arribó al país para la doble fecha FIFA.

Julián Alvarez, genera suspiros

En una sintonía más minimalista, Julián Álvarez apareció con un hoodie beige de corte clásico, con capucha y logo negro en el pecho, acompañado de una gorra también negra con visera curva. A diferencia de sus compañeros, eligió prescindir de bolsos llamativos y se inclinó por una mochila práctica.

Julián, hay que decirlo, ha subido varios peldaños en las listas de los hombres más deseados de la Selección Argentina. ¿Será el sabor de lo prohibido, ahora que va a ser papá?

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.21.51 Julián Álvarez. Cada jugador de la Selección aportó un gesto distinto de moda.

Thiago Almada y Julio Soler, más tranquis y simpáticos

Mientras tanto, Thiago Almada llevó un buzo negro Off-White y Julio Soler apostó por un look más minimalista, deportivo y en total black.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.21.50 Thiago Almada. La moda se coló en la concentración de la Albiceleste.

WhatsApp Image 2025-09-01 at 18.21.51 (2) Julio Soler. Así llegó la Selección Argentina a Ezeiza.

El equipo de Scaloni comienza así su preparación para la doble fecha de Eliminatorias, con el Monumental como escenario del primer cruce ante Venezuela. Sin embargo, más allá de lo deportivo, es claro que cada arribo a Ezeiza también es un tipo de termómetro fashion de la Albiceleste, donde cada jugador expresa con libertad su estilo y su relación con la moda contemporánea.