Kolo Muani jugará en la Premier League y será compañero de un referente de la Selección argentina

El delantero francés Kolo Muani, recordado por su chance frente al Dibu Martínez en la final de Qatar 2022, fue cedido por el PSG.

Randal Kolo Muani quedará en la memoria del fútbol por aquella jugada en la final del Mundial de Qatar 2022, cuando el Dibu Martínez le negó un gol que pudo cambiar la historia. A casi tres años de aquella escena inolvidable, el delantero francés comienza una nueva etapa en su carrera: jugará en la Premier League de Inglaterra.

Tras seis meses en la Juventus, donde dejó buenas sensaciones en la Serie A y en el Mundial de Clubes, el atacante de 26 años vuelve a salir a préstamo del Paris Saint-Germain, club dueño de su ficha. El paso por Turín incluyó ocho goles en 16 partidos de liga y dos tantos en tres encuentros internacionales, aunque no logró convertir en Champions ni en la Copa Italia. Pese a sus números, el conjunto italiano no pudo llegar a un acuerdo con el PSG para retenerlo.

Kolo Muani será compañero de Cuti Romero Kolo Muani será jugador del Tottenham Hotspur y, en este nuevo desafío en la Premier League, tendrá como capitán nada menos que a Cristian “Cuti” Romero, referente de la Selección argentina. Además, no se descarta que vuelva a cruzarse con Emiliano “Dibu” Martínez -si continúa en Aston Villa-, a quien no enfrenta desde aquella recordada final.

La llegada de Kolo Muani responde a la búsqueda de variantes ofensivas por parte de los Spurs, que ya cuentan con Johnson Brennan, Odobert Wilson, Richarlison, Dominic Solanke y Mathys Tel en la delantera. El equipo londinense inició el torneo con dos victorias y una derrota, y tiene la mirada puesta en afrontar la Champions League con un plantel competitivo.