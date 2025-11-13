Así combinó Nicole Neumann los colores más buscados del 2025 en su look

La modelo, Nicole Neumann, marcó el pulso de la moda con un look elegante y minimalista que fusionó los tonos más chic de la temporada. ¡Mirá!

Nicole Neumann, referente indiscutible de la moda argentina, irrumpió en redes con un look que combinó la calidez del camel y la pureza del blanco, dos tonos que juntos lograron un equilibrio perfecto, y que necesitás replicar para lograr un outfit de aire sofisticado.

Nicole no solo viste bien, sino que también parece entender la esencia de cada prenda, adaptarla a su propio lenguaje estético y elevarla. Su última apuesta fue sin dudas una muestra de cómo interpretar la tendencia más fuerte del año.

El look era una fusión de armonías neutras con cortes precisos, y apostó por un pantalón blanco de calce holgado, fluido y con caída impecable, complementado por un cinto fino marrón. En la parte superior, lució una musculosa entallada con escote profundo, complementada por un saco sastrero en color camel que le sumó estructura, mientras que en los pies lució unos stilettos blancos.

En cuanto al beauty look, llevó el cabello suelto, ultra lacio, y un maquillaje apenas perceptible. Los labios, apenas brillantes, aportaron un destello juvenil que contrastó con la sobriedad del conjunto.