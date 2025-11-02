Nicole Neumann impuso el pañuelo gipsy: el accesorio más chic del verano

El estilo gipsy vuelve con fuerza y Nicole Neumann lo confirma con su look más fresco. No te pierdas las fotos.

Desde un paisaje costero, la modelo Nicole Neumann posó con un vestido blanco de escote profundo y un pañuelo de seda estampado anudado en la cabeza al mejor estilo gipsy, logrando una combinación que la hizo ver tan sofisticada como relajada.

Nicole tiene ese don de anticipar modas antes de que exploten, y su elección del pañuelo, en tonos neutros y con caída natural sobre su melena suelta, no fue casual, puesto que reinterpretó un clásico de los años setenta con un aire fresco. Sumó, además, un lazo atado por detrás que dejó caer con suavidad y le dio ese toque bohemio que define su sello personal.

El estilo “gipsy” se trata de una mezcla entre nómade y chic, y se convirtió en la apuesta favorita del verano entrante. Lejos de los accesorios rígidos o los sombreros tradicionales, el pañuelo en la cabeza ofrece una forma simple de elevar un look sin tanto esfuerzo. Nicole lo llevó con ondas suaves y una actitud relajada que hizo que el conjunto se sintiera natural.

En su caso, el truco estuvo en el equilibrio, debido a que el vestido blanco actuó como lienzo, dejando que el accesorio brillara sin competir.