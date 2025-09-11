Nicole Neumann brilló con un vestido túnica y arrasó en Miami

No te pierdas las fotos del look bohemio que lució Nicole Neumann en Miami y que enamoró a sus seguidores.

Nicole Neumann mostró una faceta que cada vez pisa más fuerte en su estilo personal, y que se trata del boho chic con tintes western. En su viaje a Estados Unidos, protagonizó la nueva campaña de una reconocida firma de indumentaria, y decidió extender la estadía en un resort junto a su marido, Manu Urcera, y su hijo Cruz. “Estadía espectacular para mi familia y equipo de trabajo en Miami. Ya queremos volver”, escribió en su cuenta de Instagram, mientras compartía imágenes del hotel donde se hospedaron.

Fue justamente en uno de esos recorridos por el complejo que Nicole deslumbró con un vestido túnica en tono chocolate, de efecto satinado, que resaltó por su silueta amplia y una impronta boho chic que marcó la diferencia. La pieza llamó la atención de inmediato por sus mangas largas terminadas en volados, las varias capas en la falda y una estructura holgada que priorizó la comodidad sin dejar de verse femenina.

Para completar el look, la modelo incorporó un sombrero de ala ancha en la misma gama de colores, un accesorio western que reforzó la vibra folk del estilismo. Para el beauty look, Nicole eligió una trenza lateral para recoger su melena rubia, mientras que el maquillaje se mantuvo en la gama de los tonos tierra, con un acabado natural que remarcó la frescura de la propuesta.

En sus últimos posteos, Nicole ha mostrado que se inclina cada vez más por prendas sueltas, estampadas y con texturas que remiten a la estética boho chic. Esta elección en Miami no hizo más que reforzar esa tendencia personal.

