Juliana Awada mostró cómo lograr un look sencillo y sofisticado para el trabajo

La empresaria, Juliana Awada, compartió un outfit atemporal y elegante para la oficina. No te pierdas la foto.

Juliana Awada compartió en sus redes un look diseñado para un día de trabajo que se vio atemporal, cómodo y muy elegante, y que reflejó a la perfección la filosofía de estilo que siempre la acompaña. La foto la mostraba en su espacio creativo, rodeada de telas y libros.

El outfit elegido consistía en una camisa oversize de rayas celestes y blancas, llevada con las mangas arremangadas para reforzar ese aire relajado y chic que la caracteriza.

Acompañó la prenda con un jean recto de tono azul clásico, simple, versátil y con la caída justa para adaptarse tanto a un día de oficina como a un encuentro más informal. En los pies llevó unos botines negros en punta, que le dieron un poco más de estructura, pero sin robar protagonismo.

El detalle final del look fue un reloj metálico plateado, un accesorio que nunca pasa de moda y que subrayaba la elegancia silenciosa de la propuesta. Este look encarnó el retorno a las prendas simples que, gracias al corte y los materiales, logran un impacto sutil pero poderoso. Un recordatorio de que la moda también puede ser funcional y accesible sin perder distinción.