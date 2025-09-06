Guillermina Valdés conquistó Instagram con un look rockero
Guillermina Valdés posó junto al perro adoptado por su hijo y transformó lo cotidiano en pura moda. ¡Mirá!
Guillermina Valdés se mostró con un look tan simple como contundente, luciendo un total black con aire rockero. En la foto que compartió con sus seguidores, Guillermina posó relajada junto a un perro que, según contó, había sido adoptado por su hijo. Con humor, sumó la frase: “Hoy estoy de niñera”.
El look elegido consistió en una remera oversize con estampa rockera y un jogging en el mismo tono, una combinación que evidenció su talento para elevar prendas simples a un nivel fashionista.
Te Podría Interesar
El cabello suelto y apenas intervenido completaron el estilismo, y apenas una pizca de maquillaje fue suficiente para acompañar el conjunto y cerrar un outfit que tenía toda la onda.
Lo que enamoró a sus seguidores no fue solo la ropa, sino también la manera en que lo presentó, con una tarde de rutina, un perro recién adoptado y un look fácil de imitar, pero que en ella se vio con una fuerza magnética.