El look deportivo de Celeste Cid que cautivó en la tribuna azulgrana

La actriz, Celeste Cid, acompañó a Korovsky y deslumbró con un outfit total black con detalles en blanco re canchero. ¡Mirá!

El look de Celeste Cid que marcó estilo en la cancha.

Celeste Cid acompañó a su pareja, Santiago Korovsky, a la cancha de San Lorenzo para el clásico frente a Huracán y terminó destacando por su estilo. En medio de una jornada vivaz para los hinchas, ella atrajo las miradas con un look deportivo muy canchero.

Lejos de pasar inadvertida, eligió un outfit total black con detalles en blanco. Lució un pantalón jogging negro con franjas laterales claras y un buzo deportivo en la misma gama marcaron el centro de su apuesta. Para completar, sumó unas zapatillas blancas que contrastaron con el conjunto y un par de anteojos de sol que elevaron la impronta del look.

La elección no estuvo desconectada de su vida personal. Ahora mismo, Celeste atraviesa un presente pleno en lo sentimental junto a Korovsky y lo acompañó en uno de sus espacios más queridos, el estadio de San Lorenzo.

La pareja, que en los últimos meses se mostró cada vez más consolidada, disfrutó del clásico y compartió la jornada como cualquier dupla de hinchas.