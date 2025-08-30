Benjamín Vicuña y Celeste Cid van por todo con un nuevo estreno de película en los cines argentinos

En medio del éxito de Homo Argentum, las producciones argentinas siguen potente en los cines. De qué trata la nueva pelicula de Benjamín Vicuña.

El cine argentino se prepara para un estreno que promete cautivar a la audiencia con una premisa tan divertida como conmovedora. Bajo la dirección de Hernán Guerschuny, conocido por su sensibilidad para narrar dramas y comedias, llega PAPÁ X DOS, la película que marca el esperado reencuentro en pantalla de dos de los actores más queridos de la industria: Benjamín Vicuña y Celeste Cid.

papa por dos pelicula (1) Vuelve Benjamín Vicuña al cine. Cortesía prensa

El largometraje se centra en torno a un giro del destino que pone de cabeza la vida de dos hombres que, de forma abrupta, descubren que comparten la paternidad de una misma niña. Este insólito punto de partida da lugar a una serie de situaciones hilarantes y emotivas mientras ambos intentan navegar un territorio desconocido, lidiando con sus diferencias, sus inseguridades y su amor incipiente por la pequeña.

Con su encanto único y un guion que explota al máximo el carisma de sus protagonistas, PAPÁ X DOS se perfila como una de las comedias más destacadas de la temporada. Es una película que no solo divierte, sino que también calienta el corazón, invitando a la audiencia a celebrar la diversidad de las familias y a entender que el amor, en todas sus formas, es la única verdadera constante.

papa por dos pelicula Los tres protagonistas de la nueva película argentina. Cortesía prensa