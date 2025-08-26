La famosa actriz que intentó sorprender a los padres de su marido y estuvo a punto de incendiar la cocina

El hijo de la reconocida actriz grabó el momento en el que su madre ocasionó un peligroso principio de incendio al intentar preparar una receta para su familia.

La famosa actriz decidió agasajar a los padres de su pareja con una íntima cena en su hogar. Con el entusiasmo de poner en práctica nuevos conocimientos, la protagonista de famosas novelas optó por prepararles algunas recetas que había aprendido recientemente en un curso gastronómico, deseando obsequiarles una velada especial, pero su intento de impresionarlos por poco provocó un incendio.

André Horvilleur, hijo de la artista, tuvo la misión de documentar el memorable instante. La filmación captura a Celeste Cid sumida en risas, en tanto que su novio, Santiago Korovsky, se precipita de manera urgente para sofocar el fuego que se había generado.

Al compartir el clip humorístico en sus redes sociales, la intérprete acompañó la publicación con una ingeniosa leyenda: “Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina”.

Con una notable capacidad para reírse de sí misma, Celeste comentó sobre el imprevisto, bromeando acerca de su intento por demostrar sus dotes culinarias: "Puede fallar". Además, añadió: "Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como la esperás" y "la receta no incluía el flambeado".