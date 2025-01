Quién es Santiago Korovsky, el actor que le robó el corazón a Celeste Cid

La relación entre Celeste Cid y Santiago Korovsky dejó de ser un misterio. Todo comenzó con un rumor que corría entre los pasillos del mundo del espectáculo, pero bastó con una aparición conjunta en el estreno de Simón de la Montaña y el reciente deseo de feliz cumpleaños que él le dedicó, para que las especulaciones se transformaran en certezas. Risas, miradas y complicidad fueron suficientes para confirmar lo que muchos ya intuían.

Celeste Cid y Santiago Korovsky confirmaron su relación con estas imágenes. Fotos: @santikorovsky y @mcelestia.

Santiago Korovsky no es un nombre desconocido en la industria. Más allá de ser el creador y protagonista de División Palermo, una serie que marcó tendencia en Netflix, este actor y guionista demostró ser un artista versátil. Participó en producciones como El Reino, Casi Feliz y películas como Mi obra maestra y All Inclusive. Además, no solo escribe, sino que también dirige y produce contenido donde refleja su estilo icónico.

Pilar Gamboa y Santiago Korovsky en las grabacioones de Division Palermo. Foto: Instagram @santikorovsky.

Nacido en Buenos Aires, Korovsky comenzó su camino explorando diferentes facetas del arte y la comunicación. Si bien al principio dudaba sobre si era posible combinar todas sus pasiones, con el tiempo descubrió que podía dar forma a una carrera que mezclara actuación, humor y escritura. Para él, cada proyecto es una oportunidad de experimentar y conectarse con el público de una manera genuina.

Ahora, con el blanqueo de su relación con Celeste Cid, los focos vuelven a apuntar hacia su vida personal, mientras sigue concentrado en lo que mejor sabe hacer: contar historias que dejan huella.

Las primeras salidas de Santiago Korovsky y Celeste Cid

En febrero, ya habían comenzado a circular noticias sobre un posible vínculo entre Celeste Cid y Santiago Korovsky, luego de que se supiera que habían compartido un fin de semana en el Delta. Sin embargo, la actriz rápidamente desmintió la versión, y aclaró que el actor de División Palermo era solo un amigo cercano. A pesar de la aclaración, la química entre ambos fue notoria en las fotos que circularon por su gran cercanía.

Meses atrás, Maite Peñoñori había confirmado en LAM la relación entre Celeste Cid y Santi Korovsky. Foto: captura de pantalla América TV.

Con el tiempo, las cosas tomaron otro rumbo. Aunque Celeste y Santiago no hablaron abiertamente sobre su noviazgo, se los comenzó a ver juntos con más frecuencia. Ahora, muchos coinciden en que ambos han dado un paso más allá de la amistad, y la prensa ya los considera una pareja confirmada.