Celeste Cid confesó cómo es su relación con Santiago Korovsky

Este lunes la periodista de LAM, Maite Peñoñori afirmó que Celeste Cid estaría de novia con Santiago Korovsky, protagonista de la exitosa serie División Palermo. “Pasó un fin de semana en El Delta con Santiago, de División Palermo, muy buena onda se veían juntos. Se subieron una lancha de esas que te llevan a hoteles a pasar el fin de semana y se veían acaramelados, pero relajados, no es que se estaban ocultando o tapando. Él está con gorrita, es muy gracioso”, dijo.

Sin embargo, a dos meses de que Celeste Cid haya oficializado su separación de Abril Sosa, ella misma al ver las fotografías publicó en su cuenta de Instagram una historia para aclarar la situación y dejar sobre la mesa cómo es su relación con Santiago Korovsky.

Celeste Cid desmintió una relación con Santiago Korovsky.

“Me acaban de mandar esto. Tranqui es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky”, broméo la actriz, quien desmintió el supuesto noviazo que confirmaron en LAM y “aprovechó la transmisión” para mandarle un saludo a Santiago Korovsky por su cumpleaños, quien también replicó la historia.

Y es que hace tan solo dos meses Celeste Cid y el músico Abril Sosa le pusieron fin a su relación después de haberse comprometido en julio pasado. De hecho, las cosas no terminaron en buenos términos, porque dejaron de seguirse en Instagram y también borraron los posteos amorosos que tenían en sus cuentas. Al parecer, la relación no sobrevivió a la distancia ya que Abril vive en España y no pudieron sobrellevar por mucho tiempo de esa manera el romance.

Santiago Korovsky

Quién es Santiago Korovsky

Santiago Korovsky, además de actor, es guionista, productor y director. Ha producido y dirigido el documental Salir a escena (2012), y los cortometrajes El año pasado en Mardelplá (2013) y Pasión oriental (2017). Asimismo, el actor participó de las series web Tiempo libre, El galán de Venecia, Barrilete cósmico y Casi Feliz, estrenada en Netflix. También fue parte de El Reino y División Palermo.