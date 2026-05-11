Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce con un usuario en redes sociales: "Pelot..."

Feinmann celebró el porcentaje de audiencia en Radio Mitre, un usuario apuntó contra él y esto provocó una intensa discusión.

Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más críticos y contundentes de la televisión argentina. El conductor no tiene miedo en opinar sin filtro sobre diferentes polémicas y en las últimas horas fue nuevamente noticia.

Todo ocurrió cuando el comunicador celebró el número de audiencia de su programa en Radio Mitre: "Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann, obtuvo el 38.6% de la audiencia durante el mes de abril", publicó la cuenta de la emisora.

Feinmann compartió inmediatamente la publicación: "Siempre iremos por más". En el posteo se pudo observar un error ortográfico y un usuario no dudó en apuntar esto para criticarlo duramente en redes sociales.

El picante cruce entre Eduardo Feinmann y un usuario en redes sociales Captura de pantalla 2026-05-11 094220 Eduardo Feinmann y un usuario se cruzaron en redes. Foto: X / @edufeiok.

"Hola Edu, "Siempre iremos por más. P" es un código para pedir más Pauta?", fue la respuesta de la persona. Esto hizo enfurecer a Eduardo Feinmann, quien no dudó en contestarle de manera tajante.