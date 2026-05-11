Eduardo Feinmann protagonizó un fuerte cruce con un usuario en redes sociales: "Pelot..."
Feinmann celebró el porcentaje de audiencia en Radio Mitre, un usuario apuntó contra él y esto provocó una intensa discusión.
Eduardo Feinmann es uno de los periodistas más críticos y contundentes de la televisión argentina. El conductor no tiene miedo en opinar sin filtro sobre diferentes polémicas y en las últimas horas fue nuevamente noticia.
Todo ocurrió cuando el comunicador celebró el número de audiencia de su programa en Radio Mitre: "Alguien tiene que decirlo, con Eduardo Feinmann, obtuvo el 38.6% de la audiencia durante el mes de abril", publicó la cuenta de la emisora.
Feinmann compartió inmediatamente la publicación: "Siempre iremos por más". En el posteo se pudo observar un error ortográfico y un usuario no dudó en apuntar esto para criticarlo duramente en redes sociales.
El picante cruce entre Eduardo Feinmann y un usuario en redes sociales
"Hola Edu, "Siempre iremos por más. P" es un código para pedir más Pauta?", fue la respuesta de la persona. Esto hizo enfurecer a Eduardo Feinmann, quien no dudó en contestarle de manera tajante.
"No. Es para atraer más pelot... como vos. Gracias por preocuparte", sentenció el conductor de A24. Mientras que el usuario volvió a contestarle duramente: "Estás diciendo que tu audiencia se compone de pelot... entonces. Y tenés razón, muy bueno el pase lo miro siempre"