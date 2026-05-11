Gritos, empujones y escándalo: Rocío Oliva protagonizó un polémico episodio en un boliche

Rocío Oliva fue noticia en las últimas horas luego de un polémico episodio ocurrido en un boliche de Buenos Aires. Santiago Sposato, panelista de Infama, fue el encargado de mostrar las imágenes donde se la puede ver discutiendo fuertemente.

"Hace horas nada más, a las trompadas en un boliche , Rocío Oliva . Está el video de ella peleándose en el boliche ", comentó el periodista en el programa de canal América y sorprendió a la conductora.

Rocío fue a bailar con Néstor Ortigoza, su pareja, a Tropitango, un conocido local bailable de Buenos Aires. Sposato reveló el motivo por el cual Oliva discutió acaloradamente: "Se fue a las manos. Según me dijeron, su amiga se peleó con otra y ella se metió a defenderla . Ahí se picó todo y empezaron a revolear manos".

"Es un boliche al que van muchos jugadores de fútbol y famosos. Queda en zona norte", comentó otro de los panelistas de Marcela Tauro, aportando aún más contexto sobre el boliche donde se encontraba Oliva.

Captura de pantalla 2026-05-11 082906 Rocío Oliva es protagonista de un fuerte escándalo. Foto: captura de video / América TV.

Además, dejaron en claro que la reacción de la expareja de Diego Maradona se habría producido luego de que un seguridad del lugar tratara mal a una amiga de ella. Por el momento, ella no se ha expresado sobre esta tensa situación.