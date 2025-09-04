Natalia Oreiro sorprendió con un look andrógino: miralo y decidí si te gusta

Natalia Oreiro apostó por un look sastrero de estampados geométricos, con corbata satinada y un maquillaje impactante. ¡Mirá!

En el preestreno de La mujer de la fila, y compañada por Ricardo Mollo, Natalia Oreiro fue el centro de todas las miradas con un look sastrero de estampados geométricos y una corbata satinada verde esmeralda.

El conjunto estuvo conformado por un saco y un pantalón ancho con un estampado en tonos verdes, azules y blancos que remitía al aire setentero, pero con una impronta más actual. La camisa blanca de cuello marcado fue el lienzo perfecto para que la corbata brillara como detalle inesperado.

El clutch en plateado y verde, los aros pequeños de piedra y algunos anillos discretos sumaron puntos, mientras que en los pies optó por zapatos negros que le dieron mayor altura y completaron el estilismo.

En cuanto al make up, Natalia apostó por sombras plateadas con brillos que intensificaron la mirada, labios oscuros en mate y un toque de iluminador que le dio frescura a la piel. El peinado slicked back (todo hacia atrás y pulido) reforzó aún más la estética andrógina y sofisticada que llevaba.

No te pierdas la fotos del look de Natalia Oreiro: natalia_oreiro_karinacamporinomkp.jpg El look retro de Natalia Oreiro que deslumbró en el preestreno de La mujer de la fila. Instagram: karinacamporinomkp