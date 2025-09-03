La actriz dialogó con la prensa y realizó un fuerte análisis sobre las producciones audiovisuales argentinas.

El cine argentino fue foco de análisis de los diferentes programas luego de las declaraciones que realizó Guillermo Francella y que desató el enojo de actores como Pablo Echarri, quien lo trató de "burro" a su colega. Quien decidió hablar ahora fue nada más ni nada menos que Natalia Oreiro y fue contundente.

En un evento por la promoción del film "La mujer de la fila", Natalia decidió hablar con los diferentes medios de comunicación y por supuesto la primera pregunta fue sobre qué mirada tiene ella respecto a las declaraciones de Francella: "Celebro que todas las personas puedan expresarse y que sea respetada su expresión, aunque uno no esté de acuerdo con eso".

Respecto al cine, Oreiro fue muy clara: "En lo personal, por supuesto que creo que hay que hacer cine de todo tipo de género. No creo que el éxito de una película radique en la cantidad de espectadores que vayan a verla". Luego, subrayó que "siendo una artista popular me encanta hacer películas masivas y que la gente vaya al cine, pero creo muy necesario el cine de autor y el cine emergente".

Video: Natalia Oreiro opinó sobre las declaraciones de Guillermo Francella La contundente opinión de Natalia Oreiro tras las declaraciones de Guillermo Francella sobre el cine nacional

En otro momento de la charla, un cronista le consultó si pudo hablar con Francella tras el escándalo que generaron sus declaraciones y ella expresó que "No, no nos whatsappeamos, pero lo quiero mucho porque hicimos mi primer película, imagínate si no lo voy a recordar con cariño, un tanque".