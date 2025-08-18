La icónica actriz que destruyó a Guillermo Francella: "Sólo habla de su propia mediocridad"

En medio del furor de taquilla que generó el estreno de Homo Argentum, una artista con larga trayectoria destrozó al protagonista de la película que está en el centro de la atención.

Desde hace días, Guillermo Francella está en el centro de la atención nacional, tanto por el gran éxito de taquilla de la película Homo Argentum, como por sus declaraciones en contra del cine de autor argentino. “Van cuatro al cine, y la familia del director, porque son obras de arte pero que no representan a nadie”, comentó recientemente el popular actor desatando la polémica.

Y ahora, Katja Alemann se sumó a la controversia y no dudó en disparar contra su colega a través de un extenso posteo en su perfil de Facebook. "Francella se hizo famoso interpretando al estereotipo del clasemediero argento, el imbatible chanta, al que también otros actores supieron encarnar, Carlín, Brandoni y hasta Darín. Le sale muy bien. Y le ha costado romper ese molde. Siempre le proponen el mismo tenor de personajes, salvo contadas excepciones. Es un comediante efectivo, te da gracia. Pero es y ha sido siempre un empleado del establishment audiovisual, sin muchas luces más que para eso. No es un artista, no tiene visiones, ni creaciones propias", comenzó tajante la actriz.

Luego, al referirse Mariano Cohn y Gastón Duprat, directores de Homo Argentum, el film que tiene a Guillermo Francella como figura estelar, Katja Alemann cuestionó: "Además trabaja con esta gente que es muy despreciativa y soberbia. Las críticas que le hacen al sistema/sociedad son banales y cortas, bastante snobs. Han tenido algunos aciertos cinematográficos, pero una vez que le entendés el chiste, son todas iguales, tienen el mismo tono. No me parecen interesantes. Parten de supuestos estigmatizantes y prejuiciosos. Cambio Climático, wokismo, etc. Están en línea con el gobierno actual".

Guillermo Francella y Homo Argentum, en el centro de la polémica Homo Argentum, el trailer de la película con Guillermo Francella En otro párrafo, la artista arremetió sin filtro contra Francella al sostener: "Creo que tiene cierto resentimiento por no haber logrado en su carrera el prestigio que te da el arte. Simplifica en sus declaraciones sobre el cine de autor, en las que denosta esos directores y dice que no las va a ver nadie".

En tanto que en su cruzada por dejar a Guillermo Francella fuera del olimpo de los artistas, Katja Alemann esgrimió: "Es una elección. O sos empleado, como en este caso GF, y ganás fortunas, claro, o hacés lo que se te canta, cuando tenés la formación y capacidad de que se te cante algo. Y ahí la retribución económica es más trabajosa. No tenés a la industria atrás. Pero sos artista, con el verdadero sentido de la palabra artista".