Celeste Cid acompañó a Santiago Korovsky en un homenaje que conmovió a San Lorenzo

Celeste Cid y Santiago Korovsky vivieron un momento especial en la cancha de San Lorenzo y dejaron imágenes que generaron furor en las redes sociales. La pareja derrochó amor durante el clásico que terminó en empate 0-0, y la presencia de ambos en el campo de juego antes del inicio del partido despertó la atención de todos.

Celeste Cid y Santiago Korovsky a puro amor Santiago, creador y protagonista de División Palermo, recibió un homenaje por parte de los directivos del club de sus amores. Le entregaron una placa conmemorativa y una camiseta del Ciclón con su apellido en la espalda. El gesto emocionó al actor, quien compartió la experiencia acompañado por su padre Gustavo y por Celeste, que lo apoyó con ternura.

celeste Celeste Cid y Santiago Korovsky.

Las redes oficiales de San Lorenzo celebraron la visita con entusiasmo. En sus publicaciones lo describieron como un hincha fiel que vive cada partido con intensidad. Las fotos de Santiago con la camiseta azulgrana, junto a su papá y su pareja, se replicaron rápidamente y recibieron mensajes cargados de afecto por parte de los seguidores del club.

celeste2