Esta película de Netflix es un diez de la ciencia ficción

Esta película de Netflix de ciencia ficción es un diez porque atrapa, confunde y emociona. Todo en un mismo combo.

Predestination es una película de Netflix que juega con la mente, reta la lógica y sorprende con un desenlace inolvidable. Con viajes en el tiempo, identidades ocultas y giros extraños, logra ser un magnífico relato de acción, suspenso y reflexión. Su historia exige atención.

Una película especial El inicio avanza con calma, mostrando la vida de John y su lucha personal. Durante los primeros minutos todo parece un drama íntimo, sin pistas claras de lo que vendrá. Sin embargo, cuando aparece el tema de los viajes temporales, la trama da un salto y se convierte en un laberinto lleno de secretos, paradojas y revelaciones.

Ethan Hawke lidera el elenco con una actuación sólida, pero es Sarah Snook quien se roba la película. Su personaje atraviesa transformaciones que sorprenden y conmueven, sosteniendo gran parte del peso de la trama. Cada escena en la que aparece añade complejidad, y su desempeño ha sido señalado como uno de los más destacados del género en los últimos años.

