Máxima Zorreguieta da un guiño con su look a la moda circular

La reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, repitió un outfit y marcó un mensaje poderoso. Mirá su aparición en Veghel tras las vacaciones.

La reina Máxima Zorreguieta de los Países Bajos volvió al ruedo tras sus vacaciones en Grecia y lo hizo con un look que tuvo mucho de compromiso social y sostenibilidad. El 3 de septiembre, en Veghel, visitó a las Hermanas Franciscanas y mostró que la moda puede ser circular y elegante a la vez.

Su elección fue un conjunto total white que ya había usado en la sesión de fotos familiares del verano 2023. Una blusa de mangas abullonadas con encaje de Tory Burch y una falda plisada midi, acompañadas esta vez por sandalias marrones de taco abierto y una cartera en juego.

Máxima recorrió la lavandería, la capilla y hasta la sala de billar, conversando con las 19 hermanas que residen en el complejo. También se detuvo a dialogar con vecinos y mostró un interés genuino por la historia del lugar, inspirado en 180 años de filosofía franciscana.

Sus accesorios consistieron de aretes dorados, varias pulseras, y su clásico reloj. El cabello estuvo suelto y prolijo hacia un costado, lo que completó un look impecable sin caer en la rigidez ceremonial.

No te pierdas las fotos del look de Máxima Zorreguieta: la-reina-maxima-visito-el-barrio-del-monasterio-WY6Z5OZGIVFNZGUXTBUZHAYJDI Máxima Zorreguieta reutilizó un look y deslumbró. Instagram: koninklijkhuis