Mendocinos y empresarios top en una gala en el Teatro Colón: quiénes fueron

Fueron más de 2300 los invitados a una gala especial que se desarrolló en el Teatro Colón , la sala mayor del arte y la música de la Argentina. Diario Clarín celebró 80 años, y el encuentro fue de primera calidad.

Políticos de todos los colores políticos, actores y actrices, músicos, periodistas, deportistas y destacados miembros de la sociedad civil se dieron cita para disfrutar de un cóctel y pasar luego a la imponente sala a disfrutar de un show encabezado por Elena Roger y Roberto Peloni.

Mirtha Legrand -junto a su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale-, Susana Giménez y Moria Casán quizás fueron las más saludadas, pero hayq ue decirlo, las más fotografiadas por la prensa fueron Juliana Awada y Guillermina Valdés, consideradas las más elegantes de la noche.

Rodolfo D’onofrio, expresidente de River, llegó del brazo de Zuleminta Menenm. Diego Milito, presidente de Racing, y la yudoka Paula Paretto dijeron presente. Marcelo Tinelli, Mario Pergolini, Graciela Borges, Soledad Silveyra, Pablo Codevilla, Guillermo Francella, Arturo Puig, Nicolás Vázquez, Andrea Frigerio; el médico Alberto Cormillot; la cocinera Maru Botana, Nequi Galloti, Thelma Fardín, Adrián Suar, Teté Coustarot, el diseñador Gino Bogani, Laurita Fernández y los cineastas Mariano Cohn y Gastón Duprat fueron vistos disfrutando, entre muchas otras celebrities.

guillermina valdes en el colon Guillermina Valdés también fue elegida como una de las más impactantes por su look. Foto: Ramiro Souto.

Algunos de los empresarios que también estuvieron en la gala fueron Eduardo Eurnekián, Eduardo Costantini junto a su esposa Elina, Jorge Brito -presidente de River-, Carlos Rottemberg -empresario teatral-, el economista Martín Redrado, Paolo Rocca -CEO del Grupo Techint-, Luis Pagani -accionista de Arcor-, Damián Scokin -CEO de Despegar-, Andrea Grobocopatel y Pierpaolo Barbieri, CEO de Ualá.

Jorge Carlos Rendo -Director del Grupo Clarín-, José Aranda y Lucio Pagliaro -accionistas mayoritarios de Clarín junto con Magnetto-, fueron saludados por muchos de los políticos que también dijeron presente. Guillermo Francos, jefe de gabinete de ministros del Gobierno nacional; Sergio Massa -candidato a presidente en el año 2023-, Jorge Macri, jefe de gobierno porteño; los diputados nacionales Maximiliano Ferraro y Marcela Campagnoli; el exvicepresidente y exgobernador bonaerense Carlos Ruckauf; Ricardo Gil Lavedra -juez del “Juicio a las Juntas”-

Maximiliano Pullaro -Gobernador de Santa Fe-, Rogelio Frigerio -gobernador de Entre Ríos-, Jorge Macri -jefe de gobierno de CABA-, Gustavo Valdés -gobernador de Corrientes-, Alberto Weretilneck -gobernador de Río Negro-, Ignacio Torres -gobernador de Chubut-, Raúl Jalil -Gobernador de Catamarca-, Hugo Passalacqua -gobernador de Misiones-, Claudio Poggi -Gobernador de San Luís-, Gustavo Saenz -gobernador de Salta-, Gerardo Zamora -gobernador de Santiago del Estero-, Osvaldo Jaldo -Gobernador de Tucumán-, Marcelo Orrego -Gobernador de San Juan- fueron algunos de los mandatarios provinciales que estuvieron en el Colon. Concretamente fueron 15 los gobernadores que viajaron a la gala.

Mendocinos presentes

El gobernador de Mendoza también pasó por la gala: Alfredo Cornejo estuvo acompañado por Andrés Lombardi -presidente de la cámara de diputados de la provincia y presidente de la UCR-, y el ex vicepresidente Julio Cobos junto a su esposa, Natalia Obón.

El primer mandatario mendocino vistió un traje azul oscuro y una elegante corbata con estampa, mientras que Lombardi se decantó por una onda más informal y extremadamente clásica: ambo negro, camisa blanca, sin corbata.

Por otro lado, Julio Cobos se centró en el concepto black tie. Se trata del básico de gala para el hombre, que nunca está errado: traje negro ycorbata negra, al que agregó un sobretodo por el frío. Natalia por su parte optó por un vestido de cuero calado muy original, y un abrigo corto de piel negra.

El empresario Enrique Pescarmona y su esposa, Lucy Pujals también fueron captados por el ojo de Ramiro Souto al entrar al magnífico teatro.

julio cobos en el colon 1 Julio Cobos y Nati Obón, captados por el ojo del fotógrafo Ramiro Souto.

_ALF7187 Enrique Pescarmona y Lucy Pujals de Pescarmona. Foto: Ramiro Souto.

evento clarin La foto de Diario Clarín que publicó en su fotogalería de invitados. El diputado provincial mendocino Andrés Lombardi junto al gobernador Alfredo Cornejo. Clarín