Perdieron la identidad: los equipos mendocinos se olvidaron de ganar y pasaron de la ilusión al desconcierto

Los equipos mendocinos de Primera y Primera Nacional de AFA atraviesan una paradoja, hace unas semanas ilusionaban con buenos resultados y metas ambiciosas, pero hoy dejan más dudas que certezas. El Lobo, el Tomba, la Lepra y Maipú tienen objetivos diferentes, pero un denominador común: carecen de juego y perdieron la identidad .

La derrota del Lobo en la cancha de Morón, segunda caída consecutiva del conjunto Mensana después de cuatro triunfos en serie, no es para alarmarse, pero sí un llamado de atención. En tanto, el Tomba pasó de las ilusiones continentales a la lucha por la permanencia con una larga racha sin triunfos, mientras que La Lepra parece haber perdido la brújula y, aunque sigue expectante, ya no está en zona de clasificación a la Copa Sudamericana. El presente no es mejor para Maipú, que perdió su lugar dentro del reducido y ahora corre otra vez desde atrás en la Primera Nacional.

Es innegable que la de Gimnasia es una gran campaña. De hecho, el mejor de los mendocinos continúa como único líder pese a las caídas ante Central Norte y Morón fuera de casa. El arranque de la era Broggi era prometedor, con cuatro victorias al hilo, pero los últimos resultados evidenciaron las falencias de un equipo que nunca conformó a los hinchas en cuanto al juego. La salida de Medrán tuvo que ver con la búsqueda de ese objetivo, pero a seis fechas del cambio de entrenador todavía no lo consigue.

Si bien el Lobo es sólido, perdió en estos encuentros la característica que lo diferenciaba, la contundencia. Ahora, a falta de aquel juego vistoso de antaño, el del Víctor y los Compadres, Gimnasia tendrá otra prueba clave como visitante ante Nueva Chicago, donde deberá dar una muestra de carácter para conseguir los tres puntos. Los blanquinegros perdieron la chance de escaparse en la cima y Gimnasia de Jujuy quedó apenas un punto por debajo.

En la misma línea, el Deportivo Maipú debía completar su partido ante San Martín de Tucumán con la posibilidad de afirmarse en el reducido, pero cayó y tampoco pudo derrotar como local a Los Andes, su competidor directo por esa plaza.

El Tomba y La Lepra, con falta de identidad y reacción

En cuanto a los de Primera División de AFA, la alegría de la vuelta al Gambarte y la ilusión copera se diluyó rápidamente para Godoy Cruz. La llegada de Walter Ribonetto parecía un acierto de la dirigencia, pero en los partidos que lleva al frente del equipo no se observan cambios respecto de cuando era comandado por Esteban Solari. El Tomba tiene buenos pasajes en momentos de partidos, pero cuando le convierten se derrumba y se queda sin respuestas.

El buen presente de Santino Andino, recientemente reconocido como el mejor futbolista joven del fútbol argentino, no alcanza sin respaldo colectivo. Sin embargo, ahora también será un objetivo claro trabajar el aspecto psicológico del plantel para afrontar la lucha más difícil, la de no caer en puesto de descenso. El Expreso no consiguió triunfos en el Clausura y acumula tres empates y tres derrotas al hilo. En total, son 10 partidos sin ganar si se cuentan los de la Sudamericana.

independiente rivadavia boca ivan villalba La Lepra necesita mejorar para encontrar rápidamente los caminos del triunfo. Claudio Gutiérrez / MDZ

En la otra vereda, las expectativas generadas a inicio de temporada para la Lepra no condicen con el presente del equipo de Berti. Y no se trata solo de resultados, porque aunque Independiente Rivadavia se pudo traer una victoria ante Tigre -se escapó por un polémico penal para el local sobre el final del partido- el equipo hace rato que carece de ideas y perdió la identidad.

Para peor, ahora Villa, ya sin socio de juego tras la partida de Sequeira y sin referencia de área por la lesión de Arce, se retrasa mucho para encontrar la pelota y demuestra fastidio en varias intervenciones. Así, Independiente Rivadavia ya suma cuatro juegos sin victorias, con dos empates y dos derrotas. Lo positivo, su presencia en cuartos de final en la Copa Argentina.

Por la reivindicación: cuándo juegan los equipos mendocinos

Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol / Fecha 7:

Independiente Rivadavia : este sábado 30 de agosto a las 17:00 frente a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini.

: este sábado 30 de agosto a las 17:00 frente a Argentinos Juniors en el Bautista Gargantini. Godoy Cruz: el lunes 1 de septiembre a las 19:15 ante Platense en Vicente López.

Torneo de Primera Nacional / Fecha 29: