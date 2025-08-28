Habrá un importante operativo de seguridad con tecnología para el partido entre River y Unión en Mendoza

Se desplegará un importante operativo con presencia policial y tecnología de control para el partido entre River y Unión en Mendoza por la Copa Argentina.

Habrá un fuerte operativo control y prevención con tecnología para el partido entre Unión y River Plate por la Copa Argentina.

El estadio Malvinas Argentinas será sede nuevamente de la Copa Argentina cuando este jueves se enfrenten Unión y River Plate por los octavos de final. El encuentro en Mendoza comenzará a las 21:15 y contará con público de ambos equipos, por lo que se desplegará un importante operativo de seguridad.

El Ministerio de Seguridad y Justicia desplegará un operativo de control y prevención tanto dentro del estadio como en las inmediaciones del parque General San Martín y sus alrededores. Para ello, utilizará equipos biométricos dactilares, cámaras corporales y sistemas de reconocimiento facial que estarán activos en los ingresos y durante todo el partido, lo que permitirá identificar a personas con restricciones de acceso y actuar rápidamente ante cualquier situación de riesgo.

El estadio se abrirá a las 18:15 Cientos de efectivos estarán distribuidos en el Malvinas Argentinas y sus alrededores, mientras que los puestos limítrofes de la provincia contarán con controles reforzados para la posible llegada de simpatizantes de River y Unión de Santa Fe.

Todos los asistentes al encuentro por la Copa Argentina deberán presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) físico al ingresar al encuentro, como parte del control del programa Tribuna Segura. Asimismo, las puertas del estadio se abrirán a las 18:15.

Las Probables formaciones de River y Unión River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.