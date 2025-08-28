River y Unión se enfrentan en Mendoza por un lugar en los cuartos de final de la Copa Argentina: hora y TV

River Plate y Unión de Santa Fe protagonizarán este jueves un atractivo duelo por los octavos de final de la Copa Argentina . El encuentro se disputará desde las 21:15 en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza , contará con arbitraje de Carlos Gariano y será televisado en vivo por TyC Sports.

El ganador se medirá en la próxima instancia con Racing, que ya eliminó a Deportivo Riestra.

River y Unión se medirán en Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina.

El equipo de Marcelo Gallardo llega con la motivación alta. En este certamen, el “Millonario” dejó en el camino a Ciudad de Bolívar (2-0) y a San Martín de Tucumán (3-0), en ambos casos con solidez y sin recibir goles. Además, atraviesa un buen presente en la Liga Profesional, donde lidera la Zona B del Torneo Clausura con 12 puntos, uno más que Vélez y San Lorenzo, y mantiene su sueño intacto en la Copa Libertadores, luego de superar en los penales a Libertad de Paraguay.

Consciente de la importancia de este cruce, Gallardo apostaría por una formación titular, sin especulaciones, para evitar complicaciones en una competencia que siempre entrega sorpresas.

Los convocados por Marcelo Gallardo para viajar a Mendoza por los octavos de final de la Copa Argentina Unión. #VamosRiver pic.twitter.com/X6e3qUu9IV — River Plate (@RiverPlate) August 27, 2025

Unión de Santa Fe busca dar el golpe en Mendoza

Por su parte, Unión llega con la ilusión de dar el golpe. El conjunto de Leonardo Madelón avanzó a esta fase tras vencer 3-1 a Colegiales en los 32avos y eliminar por penales a Rosario Central en los 16avos. En el campeonato local, el “Tatengue” se ubica quinto en la Zona A con nueve puntos, a solo tres del líder Estudiantes de La Plata, lo que refleja un inicio auspicioso en el semestre.

El duelo en Mendoza promete ser intenso y decisivo. Para River, se trata de continuar con paso firme en un torneo que le ha sido esquivo en los últimos años. Para Unión, la chance de meterse entre los ocho mejores y dar un golpe de impacto ante uno de los grandes del fútbol argentino.

Probables formaciones y otros detalles del encuentro

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo o Kevin Castaño; Facundo Colidio, Sebastián Driussi y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Unión (SF): Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Cristian Tarragona y Mateo Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.

Estadio: Malvinas Argentinas

Árbitro: Carlos Gariano

Hora: 21:15. TV: TyC Sports