Santino Andino figura en un ránking con Lamine Yamal y Mastantuono: ¿de qué se trata?

El CIES Football Observatory , reconocido organismo de investigación y educación del deporte, ubicado en Suiza , realizó una ránking con los 200 juveniles más prometedores del fútbol mundial y en esa lista se encuentra el delantero mendocino de Godoy Cruz, Santino Andino .

Chulu figura en el puesto 34 del Top 200 que encabeza Lamine Yamal , del Barcelona, y que tiene en el puesto número 5 a Franco Mastantuono , exdelantero de River, actualmente en el Real Madrid.

El delantero del Tomba ya está en boca de todos, incluso a nivel internacional, con un interés concreto de algunos clubes de Europa, como por ejemplo el Olympiakos de Grecia, que ofreció casi 10 millones de dólares para llevárselo.

En el ránking, el futbolista tombino, es el segundo argentino detrás de Mastantuono y, lógicamente, el primero de los que juega en nuestro país en la actualidad.

El crack del Tomba, Santino Andino, en el encuentro ante Atlético Mineiro.

La trayectoria de Santino Andino en el Tomba

Santino Andino tiene sólo 19 años y ya es una fija en el equipo titular de Godoy Cruz. Debutó en septiembre del 2024 en el empate con Sarmiento de Junín y desde ese momento ya mostró cualidades para transformarse en un crack mundial.

El Chulu jugó 15 encuentros en la Liga Profesional 2024, 11 Torneo Apertura 2025, 8 por Copa Sudamericana, 1 por Copa Argentina y 6 por el Torneo Clausura. Es decir, que ya vistió la camiseta del Tomba en 41 partidos. Casi todos, como titular.

En sus 41 participaciones, el delantero anotó 6 goles y dio 6 asistencias.

Al mismo tiempo, ya fue convocado a la Selección argentina Sub 20, con la que disputó 9 encuentros: 2 amistosos y 7 por el Sudamericano.