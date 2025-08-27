El guiño especial de Gianni Infantino para Chile a un mes del Mundial Sub 20: "Promete ser..."

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, lanzó un video promocional a un mes del inicio del torneo juvenil, donde la Argentina buscará su séptimo título.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aprovechó para recordar que falta exactamente un mes para el comienzo del Mundial Sub 20 en Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre. En un video difundido en redes sociales, el suizo se mostró entusiasmado con la nueva edición del certamen que reúne a los mejores juveniles del planeta.

"En justo un mes, el balón comenzará a rodar en Chile, en lo que promete ser una magnífica edición de la Copa Mundial Sub 20 de la FIFA", expresó Infantino, quien destacó la presencia de las 23 selecciones clasificadas a través de las Eliminatorias y el rol del anfitrión en ciudades como Santiago, Valparaíso, Rancagua y Talca.

@gianni_infantino /IG

El presidente de la FIFA también dejó un mensaje de cercanía: "Espero con ansias el puntapié inicial. Un gran abrazo a todo Chile, a mi amigo Pablo (Millad) y a todos los que aman el fútbol en su hermoso país. ¡Hasta muy pronto!". Será la segunda vez consecutiva que un país sudamericano organice el torneo, tras la última edición en Argentina 2023, donde Uruguay se consagró campeón por primera vez.

La Selección argentina Sub 20 va por la séptima estrella En cuanto a la Selección argentina Sub 20, la expectativa está puesta en volver a levantar el trofeo después de 18 años. Con seis títulos en la historia, el equipo dirigido por Diego Placente tendrá que medirse en fase de grupos con Italia, Australia y Cuba. En la previa, el DT realizó un microciclo de entrenamientos con 21 jugadores del ámbito local, destacándose la presencia de Juan Bautista Dadín, delantero de River con cláusula de rescisión de 100 millones de euros.