Martín Palermo habló del histórico triunfo de Boca ante Real Madrid, a 25 años de la hazaña: "Lo que logramos es cada vez más grande"

Martín Palermo recordó el histórico título de la Copa Intercontinental del 2000 en la que el Xeneize le ganó al Merengue con un doblete suyo.

Este viernes 28 de noviembre se cumplen 25 años de la histórica hazaña de Boca en la Copa Intercontinental del 2000. El Xeneize de Carlos Bianchi y que contaba con figuras como Martín Palermo, Guillermo Barros Schelotto, Juan Román Riquelme, entre otros, sorprendió al mundo entero al vencer por 2-1 al Real Madrid de los Galácticos en Japón.

El héroe aquel día fue el Titán, actualmente dirigiendo y peleando el descenso con el Fortaleza de Brasil, quien en apenas seis minutos se despachó con dos golazos, dejó pintada a una defensa que tenía jugadores de renombres y de talla mundial como Íker Casillas, Roberto Carlos o Fernando Hierro y le dio el título mundial al cuadro de la Ribera.

Martín Palermo habló del histórico triunfo de Boca ante Real Madrid Ahora, a 25 años de aquella histórica coronación, Martín Palermo volvió a referirse a lo ocurrido aquel día en Japón y dejó en claro que fue algo que quedará en la historia del deporte: “La realidad es que cada vez que pasa más tiempo, más valor e importancia le doy a lo que conseguimos en aquella Intercontinental ante el Real Madrid ”, sentenció en diálogo con Olé.

Boca Real Madrid Boca campeón Intercontinental 2000. Foto: Javier García Martino/Boca Juniors Martín Palermo recordó el histórico triunfo ante el Real Madrid que le permitió a Boca ser campeón del mundo. Foto: Javier García Martino/Boca Juniors “La dimensión es cada vez más grande con el tiempo, eso le da más importancia a la final que ganamos. Justamente, porque es muy difícil de conseguir o de repetir. Lo que logramos fue una locura”, añadió.