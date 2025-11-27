Un informe publicado por una agencia internacional puso a la camiseta de Boca dentro de las 10 más vendidas en el mundo. La primera es la del Real Madrid.

El impactante dato de la camiseta de Boca, entre las 10 más vendidas del mundo: en qué puesto quedó. Foto: @bocajrsoficial

A pesar de que no fue su mejor año deportivo, la popularidad que tiene Boca Juniors alrededor del mundo es gigante. A cada país que uno vaya a visitar siempre encontrará a alguna persona vestida con la camiseta azul y oro, incluso en el Mundial de Clubes en Estados Unidos miles de fanáticos quedaron admirados con la hinchada del cuadro de la Ribera.

Esto hizo que la popularidad fuera creciendo mucho más y ahora, a falta de un mes para que comience el 2026, el Xeneize volvió a entrar en un prestigioso ranking. En esta ocasión formó parte del top 10 de las camisetas más vendidas del mundo, según un informe que publicó la agencia Euroméricas Sport Marketing.

Boca Juniors, el sexto equipo en el mundo que más camisetas vendió en 2025 Boca ocupa la sexta posición con un total de 1.933.000 camisetas vendidas y se ubica por detrás de los gigantes europeos como lo son el Real Madrid, Barcelona, PSG y Bayern Múnich, mientras que en el quinto escalón se encuentra un equipo que adquirió demasiada popularidad con la llegada de Lionel Messi como lo es el Inter Miami.

Miguel Merentiel La camiseta de Boca, la sexta más vendida en todo 2025. Por debajo del Xeneize aparece otro club de Sudamérica: Flamengo figura en la octava posición, con cerca de 300.000 camisetas menos que el equipo dirigido por Claudio Úbeda. El listado lo cierran dos reconocidas instituciones inglesas, Manchester United y Chelsea, además del Al-Nassr de Arabia Saudita, donde actualmente juega Cristiano Ronaldo.

Fuera de este ranking quedaron otras entidades de gran peso como Manchester City, Liverpool, Atlético de Madrid, Inter, Milan, Juventus y el propio River.