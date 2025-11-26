Agustín Marchesín habló de todo: los penales en Boca, las críticas que recibió y su respaldo a Úbeda

En medio de su levantada y tras su gran actuación ante Talleres, Marchesín analizó su presente en Boca y el gran momento del equipo.

A la par de la levantada del equipo en el cierre del Clausura, Agustín Marchesín fue uno de los futbolistas que más repuntaron en este último tramo de la temporada en Boca Juniors. Tras ser fuertemente cuestionado por la prensa y buena parte de la hinchada, está logrando de a poco cambiar la imagen que se había formado de él.

Su actuación el domingo en la victoria 2-0 ante Talleres de Córdoba por los octavos de final fue una de las mejores desde que se calzó el buzo del Xeneize, con grandes atajadas y hasta con un penal tapado cuando el marcador aún iba 1-0 y podría haber significado el empate del Matador justo antes del descanso.

El análisis de Agustín Marchesín sobre su presente en Boca El análisis de Agustín Marchesín sobre su presente en Boca "En la cancha me dijeron cómo pateaba (Cáceres) y por suerte salió bien", relató el arquero de 37 años este miércoles en diálogo con la prensa. En ese sentido, detalló cómo trabajan en Brandsen 805 las definiciones desde los 12 pasos, algo que siempre hizo mucho ruido alrededor de su figura a lo largo del año: "Analizamos mucho el tema de los penales con los analistas de video del club. Tenemos un grupo de trabajo muy bueno".

Por otro lado, se refirió a los cuestionamientos que recibió y cómo convivió con eso: "Ya hace 17 años tengo la suerte de ser arquero profesional y nunca dejé de trabajar. Acepto las críticas. En Argentina, normalmente son más las destructivas que las constructivas, pero lo trato de asimilar, tomarlo de la mejor manera para aprender y seguir creciendo. Trato de enfocarme en los míos y en el sueño de estar en Boca", apuntó.