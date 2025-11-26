El impactante monto económico que deberá pagarle Agustín Almendra a Boca: el motivo

Este miércoles por la mañana y a través de una orden judicial, Agustín Almendra recibió la noticia de que tendrá que pagarle una importante cifra al Xeneize.

La comisión directiva de Boca recibió la noticia de que le ganó un juicio al mediocampista de Racing, Agustín Almendra, quien deberá abonar la suma de US$769.231 en concepto de resarcimiento por una deuda que el futbolista mantenía con el club.

Agustín Almendra tendrá que pagarle casi 800 mil dólares a Boca Así lo dispuso la justicia tras un reclamo de Boca, luego de que Almendra se fuera en condición de libre, en 2023, tras una discusión con el entrenador de a aquel momento Sebastián Battaglia, quién lo apartó del plantel.

Tras ese altercado, Almendra no jugó más en Boca, se negó a la renovación de su contrato y quedó libre, pero antes, en 2019, el Xeneize le había otorgado un préstamo de 500.000 dólares para la adquisición de una vivienda, tras lo cual el mediocampista no devolvió dicho dinero, según lo pudo comprobar la entidad de la Ribera en la Justicia.

agustin almendra Agustín Almendra deberá abonarle la suma de US$769.231 a Boca. Instagram @agusalmendra En su paso por el cuadro de la Ribera, el actual futbolista de Racing, que surgió de la cantera xeneize, ganó 4 títulos en Boca, jugó 69 partidos oficiales y convirtió 6 goles.